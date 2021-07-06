Партнёрская
программа
в Бланке

Получай доход как тебе удобно:
разово —
10 000 
за клиента, или регулярно —
2% от его остатка
по счёту

Стать партнёром

Выбери,
какой способ зарабатывать
тебе подходит

Разовые выплаты

10 000  за активного клиента

Количество открытых счетов за месяц

30 счетов

Количество активных клиентов

31 активный клиент

10 000  за каждого

Доход за месяц:

313 000 
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Регулярный доход

2% годовых от остатка по счёту клиента

Клиентам Бланка выгодно заводить деньги на счёт — так они зарабатывают на овернайте. А чем больше совокупность их остатков на счетах — тем выгоднее для тебя.

Например, ты можешь привести несколько бизнесов с общим остатком в 5 000 000   и получать с них 100 000   пассивного дохода каждый год

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Преимущества работы с Бланком

Бланк

Другие банки

Уникальность продукта

Аналога нашего банка нет на рынке. Он выгодно отличается от конкурентов, поэтому его легко продавать

Многие банки похожи друг на друга, поэтому объяснить уникальность продукта становится сложнее

Личный кабинет и API

Встречу можно назначить через личный кабинет, а после — следить за статусами и прохождением клиента по воронке

Нет статусов у клиентов. Поэтому клиенты теряются в воронке и приходится узнавать дату в банке

Стоимость открытия счёта

Можно выбрать свою схему дохода: 10 000  за клиента — даже если он единственный, или 2% на остаток по счёту

В среднем до  3000   за один открытый счёт

Стать партнёром

Личный кабинет партнёра

Список заявок
Быстрая регистрация
Интуитивный интерфейс
Список заявок
Быстрая регистрация

Все заявки как на ладони

Понятно, кто на каком статусе,
кто застрял, а кто уже открыт

Быстрая регистрация

Достаточно ввести номер
телефона, ИНН и ОГРН —
ты уже в программе

Интуитивный интерфейс

Работать просто и приятно,
что ещё нужно?

Все заявки как на ладони

Понятно, кто на каком статусе,
кто застрял, а кто уже открыт

Быстрая регистрация

Достаточно ввести номер
телефона, ИНН и ОГРН —
ты уже в программе

Стать партнёром

Банк для бизнеса
нового
поколения

Банк в твоём смартфоне

Первый в России банк для предпринимателей
полностью в мобильном телефоне

Настраиваемый банк

Выноси статьи расходов бизнеса прямо
на главный экран и автоматизируй распределение
денег с помощью простых правил

Круглосуточный сервис

Работает 24/7, без роботов и нейросетей.
Ответим на
любой вопрос и предупредим
об изменениях

FAQ

Как стать партнёром?

Просто — в пару кликов, никакие документы не нужны. Но мы работаем только с ИП и юридическими лицами, а с самозанятыми и физическими — не работаем. Если у тебя нет ИП или ООО, напиши нам, и мы с радостью откроем тебе бесплатный счёт и зарегистрируем в налоговой

Как получать пассивный доход от работы
партнёром?

1. Фиксированная сумма за каждого активного клиента —
такие условия мы подключаем всем партнёрам на старте:

— 100  за факт открытия счета

— 10 000  за каждого активного клиента

2. Процент от дохода. Чтобы перейти на него, напиши нам в чат и попроси поменять систему вознаграждений. Мы проверим возможность подключения, и если всё круто, поменяем условия на 2% годовых от среднемесячного остатка по счёту каждого клиента при минимальном остатке в 50 000 

Где можно найти правила?

Правила работы с агентами

Что значит активный клиент?

Твой клиент считается активным, если в месяц открытия счёта и в течение 2 месяцев после он провел операции на сумму от 200 000 . Учитываются: перевод контрагентам, перевод от контрагентов, оплата товаров или услуг корпкартой, открытие депозитного или кредитного продукта

Как я могу связаться с менеджером?

Нужно ли открывать счёт в Бланке?

Не обязательно, но мы не работаем с физическими лицами и самозанятыми. Если у тебя есть ИП или юрлицо, то счёт открывать не нужно. Если нет — дай нам знать, и мы откроем

Стать партнёром