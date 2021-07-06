Клиентам Бланка выгодно заводить деньги на счёт — так они зарабатывают на овернайте. А чем больше совокупность их остатков на счетах — тем выгоднее для тебя.

Например, ты можешь привести несколько бизнесов с общим остатком в 5 000 000 ₽ и получать с них 100 000 ₽ пассивного дохода каждый год