Партнёрская
программа
в Бланке
Получай доход как тебе удобно:
разово —
10 000 ₽
за клиента, или регулярно —
2% от его остатка
по счёту
Выбери,
какой способ зарабатывать
тебе подходит
Разовые выплаты
10 000 ₽ за активного клиента
Количество открытых счетов за месяц
30 счетов
Количество активных клиентов
31 активный клиент
10 000 ₽ за каждого
Регулярный доход
2% годовых от остатка по счёту клиента
Клиентам Бланка выгодно заводить деньги на счёт — так они зарабатывают на овернайте. А чем больше совокупность их остатков на счетах — тем выгоднее для тебя.
Например, ты можешь привести несколько бизнесов с общим остатком в 5 000 000 ₽ и получать с них 100 000 ₽ пассивного дохода каждый год
Бланк
Другие банки
Уникальность продукта
Аналога нашего банка нет на рынке. Он выгодно отличается от конкурентов, поэтому его легко продавать
Многие банки похожи друг на друга, поэтому объяснить уникальность продукта становится сложнее
Личный кабинет и API
Встречу можно назначить через личный кабинет, а после — следить за статусами и прохождением клиента по воронке
Нет статусов у клиентов. Поэтому клиенты теряются в воронке и приходится узнавать дату в банке
Стоимость открытия счёта
Можно выбрать свою схему дохода: 10 000 ₽ за клиента — даже если он единственный, или 2% на остаток по счёту
В среднем до 3000 ₽ за один открытый счёт
Личный кабинет партнёра
Все заявки как на ладони
Понятно, кто на каком статусе,
кто застрял, а кто уже открыт
Быстрая регистрация
Достаточно ввести номер
телефона, ИНН и ОГРН —
ты уже в программе
Интуитивный интерфейс
Работать просто и приятно,
что ещё нужно?
Все заявки как на ладони
Понятно, кто на каком статусе,
кто застрял, а кто уже открыт
Быстрая регистрация
Достаточно ввести номер
телефона, ИНН и ОГРН —
ты уже в программе
Банк для бизнеса
нового
поколения
FAQ
Как стать партнёром?
Просто — в пару кликов, никакие документы не нужны. Но мы работаем только с ИП и юридическими лицами, а с самозанятыми и физическими — не работаем. Если у тебя нет ИП или ООО, напиши нам, и мы с радостью откроем тебе бесплатный счёт и зарегистрируем в налоговой
Как получать пассивный доход от работы
партнёром?
1. Фиксированная сумма за каждого активного клиента —
такие условия мы подключаем всем партнёрам на старте:
— 100 ₽ за факт открытия счета
— 10 000 ₽ за каждого активного клиента
2. Процент от дохода. Чтобы перейти на него, напиши нам в чат и попроси поменять систему вознаграждений. Мы проверим возможность подключения, и если всё круто, поменяем условия на 2% годовых от среднемесячного остатка по счёту каждого клиента при минимальном остатке в 50 000 ₽
Где можно найти правила?
Что значит активный клиент?
Твой клиент считается активным, если в месяц открытия счёта и в течение 2 месяцев после он провел операции на сумму от 200 000 ₽. Учитываются: перевод контрагентам, перевод от контрагентов, оплата товаров или услуг корпкартой, открытие депозитного или кредитного продукта
Как я могу связаться с менеджером?
Нужно ли открывать счёт в Бланке?
Не обязательно, но мы не работаем с физическими лицами и самозанятыми. Если у тебя есть ИП или юрлицо, то счёт открывать не нужно. Если нет — дай нам знать, и мы откроем